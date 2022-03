: Problèmes de wifi? Enfin LA solution!

Avez-vous conscience du nombre d’appareils connectés au wifi chez vous?

Smartphone, TV, console de jeux, tablette, thermostat ou caméra de surveillance, vous connectez de plus en plus d’appareils à votre wifi, et ce, dans chaque pièce de votre maison. Ces appareils sont d’ailleurs souvent utilisés en même temps. Vous avez peut-être déjà vécu une situation identique : vous êtes en vidéoconférence pendant que votre ado joue en streaming sur sa console et que votre conjoint(e) regarde un épisode de sa série préférée sur Netflix. Tout cela nécessite donc une bande passante importante au risque de subir des ralentissements… et ce n’est jamais le bon moment.

Le wifi 6: 40% plus rapide et une couverture optimale

La nouvelle technologie wifi 6 offre non seulement des performances plus homogènes sur de nombreux appareils, mais aussi des débits plus rapides, jusqu’à 40% supérieurs, sur chaque appareil. Adieu les pièces au faible signal, désormais toute votre maison est couverte de manière performante. Cette innovation arrive à point nommé pour répondre aux nouvelles manières de consommer Internet!

Plus économe en énergie et plus sécurisé

Le wifi 6 permet également une meilleure efficacité énergétique en réduisant la consommation de la batterie des appareils connectés au réseau sans fil. Grâce à cette nouvelle technologie, les appareils se mettent automatiquement en veille lorsqu’ils n’utilisent pas le réseau. Enfin, la sécurité de votre installation sera renforcée : le nouveau chiffrage WPA3, un des plus puissants actuellement, offre une meilleure sécurité de vos données lorsque vous naviguez sur Internet. Le passage au wifi 6 est bien plus significatif que toute autre norme wifi précédente. Il rend accessible à tous les incroyables innovations technologiques qui apparaîtront bientôt dans votre quotidien.

Comment profiter du wifi 6 dès maintenant?