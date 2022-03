Projet : Tango et LuxGSM passent la vitesse supérieure

LUXEMBOURG - L'avenir des téléphones portables, c'est Internet. Les trois opérateurs luxembourgeois sont d'accord sur le diagnostic mais leurs stratégies pour proposer une connexion ultrarapide divergent.

Mercredi dernier, Orange disait vouloir être le premier à proposer un réseau 4G, la technologie ELT développée aux États-Unis, avec une connexion de 100 mégabytes au maximum par seconde, mais l'opérateur n'a pas de calendrier précis. Tango est sur la même longueur d'onde, il prépare son réseau pour supporter la 4G d'ici la fin de l'année et lancera ses tests techniques l'an prochain.

LuxGSM, l'opérateur historique, privilégie la connexion de 3e génération mais plus rapide, à 20 mégabytes par seconde (soit plus que les 14,4 mégabytes de chez Tango et d'Orange). Elle sera disponible sur le réseaux d'ici fin 2010.