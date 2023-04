Sept morts sur la route en Allemagne: «Tant de vies anéanties en quelques secondes»

Une épave de véhicule carbonisée sur la route, une autre carcasse de voiture incendiée à cheval sur la glissière de sécurité: c’est la scène d’un accident mortel survenu près de Bad Langensalza, en Allemagne. Trois voitures se sont percutées à grande vitesse, samedi en fin d’après-midi, dans une longue courbe de la B247, où il n’y a que deux voies de circulation. D’après les premières constatations, un véhicule est sorti de sa voie et en a heurté deux autres venant en sens inverse, selon 20 Minuten .

Le ministre de l'Intérieur, Georg Maier, a remercié les secours pour leur travail. Touché, il a évoqué des images «qui auront un effet durable», à Bild. Et d’ajouter: «Mes pensées vont aux blessés graves et aux proches des personnes décédées. Tant de vies anéanties en quelques secondes». Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Car ce drame soulève de nombreuses questions pour comprendre comment la collision s’est produite et pourquoi les véhicules ont pu prendre feu ainsi.