Vanessa Paradis : «Tant qu'il est encore temps d'enlever le haut, je l'enlève»

Vanessa Paradis a surpris tout le monde en posant topless pour la couverture de Elle. Mais pour Madame Depp, se mettre nue devant les objectifs n'est pas un problème.

«Je travaille avec les envies des photographes et il se trouve qu'ils ont envie de me déshabiller», s'amuse-t-elle dans Nice Matin. «Et ça ne me dérange pas... (blagueuse) Ce doit sûrement être un problème de garde-robe. Des fois, on ne trouve pas le haut qu'il faut, alors on l'enlève! Tant qu'il est encore temps d'enlever le haut, je l'enlève…» confie la chanteuse de 37 ans actuellement à l’affiche de «L’arnacœur».