Limitation d'âge? : «Tant qu’on est en forme, on peut conduire»

LUXEMBOURG – À Los Angeles, un automobiliste de 100 ans a renversé neuf enfants. Un tel drame pourrait-il se produire au Luxembourg?

Le drame qui s’est déroulé à Los Angeles peut poser question: un chauffeur de 100 ans a percuté de plein fouet un groupe d’enfants. Doit-on imposer une limite d’âge pour la conduite? «Au Luxembourg et dans de nombreux pays d’Europe, il y a quand même des garde-fous», explique Paul Hammelmann, président de la sécurité routière. «Arrivé à un certain âge, des visites médicales sont obligatoires».

Avant janvier 2010, la première visite médicale était obligatoire à 50 ans pour prolonger son permis de conduire jusqu’à 60 ans. Depuis deux ans et demi, l’âge a été repoussé à 60 ans pour un prolongement jusqu’à 70 ans. «C’est une bonne chose d’avoir adapté la législation parce qu’autrefois on était vieux à 60 ans, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui», insiste Paul Hammelmann. «Il ne faut pas torturer les automobilistes avec des examens dont ils ne comprendraient pas l'utilité».