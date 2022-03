Taper en rythme sur son iPhone

Un jeu vidéo, conçu pour l’iPhone d’Apple, et dont le but est de suivre le rythme d’une chanson en tapant du doigt sur son téléphone portable, vient d'être lancé.

«Tap Tap Dance», conçu par la start-up californienne Tapulous, est une version plus développée du jeu «Tap Tap Revenge», jeu le plus populaire sur l’iPhone en 2008, avec plus de trois millions de téléchargements ces quatre derniers mois.