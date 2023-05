En Suisse: Tariq Ramadan acquitté de l'accusation de viol

Tariq Ramadan, figure charismatique et contestée de l'islam européen, nie tout acte sexuel et se dit victime d'un «piège».

«Faire tomber l'islamologue»

Tariq Ramadan, figure charismatique et contestée de l'islam européen, nie tout acte sexuel et se dit victime d'un «piège». Convertie à l'islam, la plaignante, «Brigitte», qui a choisi ce pseudonyme pour se protéger des menaces, assure en revanche que l'islamologue l'a soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes dans la chambre de l'hôtel genevois où il séjournait, la nuit du 28 octobre 2008.