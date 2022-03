En France : Tariq Ramadan ne sortira pas de prison

Tariq Ramadan, accusé de viols par trois femmes en France et incarcéré depuis trois mois, a vu sa première demande de remise en liberté rejetée vendredi par la justice, a appris l'AFP, lundi, auprès de son avocat, confirmant une information du site Muslim Post.

«Nous avons été notifiés aujourd'hui et j'ai immédiatement interjeté appel», a annoncé à Me Emmanuel Marsigny, dénonçant une décision «invraisemblable» du juge des libertés et de la détention (JLD).