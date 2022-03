Cadeau de luxe : «Tata Vitaa» craque et lui achète une robe Baby Dior

La petite fille de Slimane a eu droit à une jolie tenue de luxe alors qu’elle n’a que quelques semaines.

S'acheter une pièce de créateur, c'est un peu le graal de nombreuses jeunes femmes qui patientent jusqu'à leurs premières payes et économisent avec soin pour dénicher une affaire sur le marché de la seconde main. Mais pas quand on est la fille de Slimane et que Vitaa est dans les parages.