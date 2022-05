En Angleterre : Une statue de Margaret Thatcher dégradée par un jet d’œufs

Moins de deux heures après son installation dimanche, une statue de l’ancienne «Dame de fer» a été la cible d’un jet d’œufs et huée par des automobilistes.

Figure clivante dans la société

Margaret Thatcher est décédée en 2013 mais la politique qu’elle a menée entre 1979 et 1990, mélange d’ultralibéralisme et d’austérité, fait d’elle une figure encore clivante dans la société britannique. Le bronze la représente vêtue de la robe traditionnelle des membres de la Chambre des Lords, où elle a siégé à partir de 1992, et portant la chaîne de l’ordre de la Jarretière, le plus prestigieux de la chevalerie britannique.