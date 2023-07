Tatouer les festivaliers à Tomorrowland: «On n’y croit toujours pas»

1 / 9

«On est les tatoueuses officielles de l'un des plus grands festivals du monde!». Monica Macedo, 33 ans, peine encore à y croire. Celle qui a créé son salon de tatouage à Pétange en 2021, MonInk Tattoos, a propulsé son art au milieu des festivaliers de Tomorrowland, en Belgique, pendant deux week-ends en ce mois de juillet. «Comment refuser?», confie à L’essentiel Monica, bien consciente de l’opportunité exceptionnelle sur le plan personnel et professionnel.

Il restait deux places dans le pool de tatoueurs, Monink Tattoo a donc proposé ses services via Artson, un autre studio luxembourgeois implanté à Schifflange et qui travaille aussi sur Tomorrowland. Monica Macedo est donc partie avec Morgana, l’une de ses quatre tatoueuses. L’enjeu? La rapidité. «C’est un travail à la chaîne de dix heures par jour», raconte la gérante du salon de Pétange. Les tatoueurs de Tomorrowland ont pour mission de tatouer un logo de l’événement sur les festivaliers qui le souhaitent. Et ça tourne.

«On est gâtées»

«Chaque artiste a dû envoyer six dessins par rapport au logo de Tomorrowland, les meilleurs ont été choisis et figurent dans un livre ouvert au public», poursuit la Luxembourgeoise. Les tatouages sont réalisés en quinze minutes en moyenne. Les stands de tatouage ainsi que tout le matériel est mis à disposition des professionnels par l’organisation du festival. Monica et sa collègue sont même prises en charge pour les repas et l’hébergement en camping. «On est gâtées».

Cette expérience est aussi une bonne parenthèse pour l’activité du studio de Pétange, qui propose aussi du microblading et des tatouages 3D en guise de reconstruction mammaire après un cancer du sein. «Tatoueuse depuis trois ans et déjà tatouer dans un aussi grand événement, on n’y croit toujours pas, c’est un honneur».

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.