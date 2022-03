Présidentielle : Taubira gagne la Primaire populaire en France

Christiane Taubira a remporté sans surprise, dimanche, la Primaire populaire, une consultation citoyenne destinée à avoir une candidature unique à gauche pour la présidentielle.

Dans ce «jugement majoritaire», Christiane Taubira a obtenu la mention «bien plus», devançant l'écologiste Yannick Jadot (assez bien plus), l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (assez bien moins), l'eurodéputé Pierre Larrouturou (passable plus) et la socialiste Anne Hidalgo (passable plus).