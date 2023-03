Un joueur de l'OM signe une pétition pour faire virer son coéquipier

Certains supporters de l'OM n'en peuvent plus de Leandro Balerdi. Le défenseur argentin, qui a manqué un tir au but contre Annecy (2-2, 6-7 aux tab) et s'est fait expulser contre Strasbourg (2-2), multiplie les boulettes depuis le début de la saison. Trop pour un fan qui a décidé d'entamer un «sit-in» devant le centre d'entraînement et même… une grève de la faim pour réclamer le départ du joueur sous contrat jusqu'en 2026.