Les communes veulent l'argent lié aux logements non occupés

LUXEMBOURG – Le Syvicol estime que les recettes de la future taxe de mobilisation des logements inoccupés ou de terrains non bâtis devraient être versées aux communes et non à l'État.

Emile Eicher (au centre) estime que la création et la tenue à jour d'un registre national des bâtiments et des logements - condition sine qua non du prélèvement de la taxe - nécessitera de «grands efforts» de la part des communes. Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

«Comme on doit supporter les frais, on voudrait aussi avoir le fruit de ces efforts», souligne Emile Eicher, président du Syvicol . Le Syndicat des villes et des communes luxembourgeoises estime que les recettes de la future taxe de mobilisation des logements inoccupés ou de terrains non bâtis devraient être versées aux communes et non à l'État.

«Concernant notamment les logements inoccupés, la création et la tenue à jour d'un registre national des bâtiments et des logements - condition sine qua non du prélèvement de la taxe - nécessitera de grands efforts de la part des communes, poursuit Emile Eicher. En plus, même avec un tel registre et un certain degré d'automatisation, il y aura sans doute des cas dans lesquels devront évaluer le caractère occupé ou non d'un logement et s'exposeront aux réclamations et à des actions en justice de la part des propriétaires».

«Des frais importants»

Le bourgmestre de Clervaux précise que des cadastres verticaux (le cadastre vertical détaille les lots privatifs d'un immeuble en copropriété sous forme d'un tableau et de plans descriptifs de division qui permettent de les identifier et de les situer clairement) ont été établis à Luxembourg, Differdange ou encore Pétange, mais pas dans toutes les communes.

En outre, le Syvicol explique que le fait qu'un logement est occupé ou non n'a «guère d'impact» sur les infrastructures que les communes doivent mettre en place. «Il en est de même des terrains non bâtis, comme le montrent les cas récents de refus d'approbation de PAG pour défaut de capacité d'épuration adaptée au potentiel constructible, note le syndicat. Il en résulte des frais importants, sans que les communes ne reçoivent des recettes correspondantes via le Fonds de dotation globale, dont 83% du volume sont ventilés en fonction du nombre d'habitants».

Emile Eicher indique que si le gouvernement maintient sa position selon laquelle les recettes en question reviennent à l'État, alors les communes ne devraient devoir intervenir «d'aucune manière» dans le prélèvement de cette taxe. Contacté, le ministère du Logement n'était pas joignable hier pour apporter une réaction.