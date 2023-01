Fiscalité : «Taxez-moi et taxez les gens comme moi», réclame un millionnaire à Davos

«Si j'étais au salaire minimum et que j'appelais à une taxation des plus riches, peu de gens m'écouteraient», s'amuse l'ingénieur de formation de 71 ans qui a fait fortune grâce à la vente d'une société de consultant à un groupe de capital-investissement, il y a quelques années. «J'ai gagné assez d'argent pour être bien loti», reconnaît-il sans en dire davantage. Mais, poursuit-il, «je serais très heureux de payer plus d'impôts, et je demande à mon gouvernement: ''Taxez-moi et taxez les gens comme moi"».