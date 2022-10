Énergie : «Taxonomie verte»: le Luxembourg poursuit son combat contre la Commission

Pour rappel, ce règlement inclut l'énergie nucléaire et le gaz naturel dans la «taxonomie verte». Le document fixe les critères permettant de classer comme «durables» les investissements dans les centrales nucléaires ou à gaz pour la production d'électricité, avec pour objectif d'orienter les investissements privés vers les activités contribuant à la réduction des gaz à effet de serre. Le projet s'inscrit dans l'objectif de neutralité carbone de l'UE en 2050. Mais des écologistes s'opposent à la reconnaissance des centrales à gaz (qui émettent du CO 2 ) et du nucléaire, en raison de la production de déchets radioactifs. Et un petit groupe de pays, dont l'Autriche et le Luxembourg, mené par l'Allemagne, a bataillé pour exclure l'atome.