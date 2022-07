Tennis – Wimbledon: Taylor Fritz, tout sauf un cadeau pour Rafael Nadal

Vingt-quatre heures après le «great escape» de Novak Djokovic face à Jannik Sinner, c’est au tour de Rafael Nadal, mercredi, de jouer pour une place en demi-finale de Wimbledon. L’homme aux vingt-deux titres du Grand Chelem y retrouve Taylor Fritz, 14e mondial et fraîchement titré à Eastbourne. Or pour beaucoup de monde à Church Road, ce quart de finale n’est qu’une étape vers un duel sulfureux contre Nick Kyrgios puis cette potentielle finale de rêve face à Novak Djokovic.

Cette réserve légitime ne doit toutefois rien enlever à la belle saison du n°1 américain dont la progression impressionne Arnaud Clément, observateur très attentif du circuit. «Taylor Fritz ne reçoit pas le crédit qu’il mérite, insistait l’ancien finaliste à l’Open d’Australie 2001. J’ai commenté beaucoup de ses matches depuis l’année dernière. Et je me disais souvent: «Ça ne va pas passer, il n’est pas assez solide physiquement. il est un peu fragile, etc.» Mais au final, il m’a souvent surpris. J’aime sa manière de jouer. Il est hyper agressif et, dans les moments importants, il ne va pas attendre et espérer. Il va chercher ses matches. Je peux me tromper mais je m’attends à un match compliqué pour Rafa».