Amoureuse : Taylor Swift bientôt mariée?

La chanteuse américaine se serait fiancée au comédien britannique Joe Alwyn, selon son entourage.

Elle reste très discrète sur sa vie privée et sur ses amours: Taylor Swift n'évoque jamais sa relation avec l'acteur britannique Joe Alwyn, afin de protéger sa relation. C'est un ami du trentenaire qui a vendu la mèche au Sun : «Taylor et Joe sont incroyablement heureux et très amoureux», a-t-il confié au tabloïd anglais.

«Ils veulent que leur amour reste éloigné des caméras autant que possible. Ils veulent le garder juste pour eux. Et si et quand ils échangeront leurs vœux, il n'y aura ni Vogue, ni Rolling Stones ou Hello! Ce sera simple et élégant, comme eux». En attendant, Taylor Swift porterait une belle bague à son annulaire, mais juste à la maison, à l'abri des regards indiscrets.