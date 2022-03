Demande en mariage : Taylor Swift est restée sans voix face à deux fans

Taylor Swift a eu droit à une jolie surprise lors de son concert à Philadelphie. Et pour cause: deux fans se sont fiancés sous ses yeux, un moment qu'elle a partagé sur Internet.

Taylor Swift est restée bouche bée devant cette scène. DR

Taylor Swift ne s'attendait vraiment pas à ça quand elle a vu arriver Anthony et Stephanie, deux de ses fans, lors d'un événement organisé samedi, à la fin de son concert de Philadelphie. Alors qu'elle pensait passer quelques minutes à discuter avec eux et prendre une photo, comme il est d'usage lors de ces rencontres entre star et fans, le jeune homme a posé un genou à terre et a sorti un écrin pour demander sa compagne en mariage.

L'instant a été immortalisé par le photographe et Taylor Swift a posté les clichés sur son compte Instagram. On peut voir le choc sur son visage, un véritable effet de surprise qu'elle a commenté ainsi: « Ils sont arrivés au meet-and-greet et il a dit: ''On s'est rencontrés il y a 5 ans lors du Red Tour (NDLR: une précédente tournée de Taylor Swift)'' et soudain…». La star a ajouté en hashtag #thirdweel, soit «cinquième roue du carrosse» en français.

Anthony a lui aussi partagé son émotion d'avoir demandé la main de sa petite amie, Stephanie, devant Taylor Swift. «JE VIENS DE FAIRE MA DEMANDE EN MARIAGE DEVANT TAYLOR SWIFT !!!!! Les rêves deviennent vraiment réalité ! (Taylor) m'a dit que j'étais un chenapan et a dit qu'elle n'était jamais surprise. Elle a aussi dit qu'on était géniaux !!!! EST-CE QUE C'EST LA VRAIE VIE ?!?! Merci à tous pour l'amour que vous nous avez envoyés ! On ne s'attendait pas à cette réaction du tout ! Être sur l'Instagram de Taylor est de loin la façon la plus cool de montrer à tous cet instant parfait!», a-t-il écrit sur son compte Twitter.