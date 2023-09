Etats-Unis: Taylor Swift et Shakira sacrées aux MTV Video Music Awards

Prix de la meilleure chanson, de la meilleure musique pop, de la meilleure réalisation et prix du meilleur clip vidéo pour son tube «Anti-Hero», Taylor Swift a raflé pas moins de quatre récompenses aux MTV VMA, dont l'édition annuelle se déroulait dans un stade de Newark, dans le New Jersey. «C'est incroyable», a lancé la superstar multimillionnaire et aux dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, en acceptant le prix le plus important de la soirée, celui du meilleur clip vidéo, qu'elle avait déjà remporté en 2022.