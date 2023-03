Concert spectaculaire: Taylor Swift plonge sous la scène et fait le buzz

Grâce à la magie du spectacle, la chanteuse réapparait plusieurs mètres plus loin, sur la scène principale cette fois, dans une tenue différente. Des dizaines de vidéos, prises sous des angles différents, montrent le plongeon de Taylor Swift. «En plus d’être 12 fois lauréate d’un Grammy, une docteure, une réalisatrice, une des compositrices les plus acclamées de la musique et d’avoir une carrière artistique qui bat tous les records, Taylor Swift est maintenant à la recherche d’une médaille olympique en natation. Regardez ce plongeon», a notamment plaisanté une fan.