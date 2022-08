Crise climatique : Taylor Swift, star la plus polluante avec son jet privé

Taylor Swift est à la première place d’un classement qui liste les célébrités qui ont le plus utilisé leur jet privé en 2022. Elle a émis 8 308 tonnes de carbone, 1185 fois plus que les émissions annuelles d’une personne lambda.

À l’heure du changement climatique global, cette étude pourrait bien écorner l’image de certaines stars. Au premier rang desquelles on trouve Taylor Swift. Selon Yard , une société de marketing durable, la chanteuse américaine de 32 ans est la célébrité qui a le plus utilisé son jet privé, depuis le 1er janvier 2022.

Jusqu’au 19 juillet 2022, son appareil a effectué 170 vols représentant 22 923 minutes de vol, soit 15,9 jours. D’après les calculs de cette étude, les émissions carbone se montent à près de 8 308 tonnes, soit 1 185 fois plus que les émissions annuelles d’une personne lambda. Le jet de Taylor Swift est dans les airs en moyenne 80 minutes. Son vol le plus court n’a duré que 36 minutes entre l’état du Missouri et la ville de Nashville.