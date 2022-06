Nouvelle vie: Taylor Swift veut «réaliser un long métrage bientôt»

Fini la carrière de chanteuse pour Taylor Swift? Certainement pas, mais à 32 ans, la star américaine, récemment diplômée , a démarré un nouveau chapitre de sa vie en signant la mise en scène du court-métrage «All Too Well», qui est le nom d’un de ses morceaux sorti, en version courte, en 2012. L’artiste était au Festival du film de Tribeca, le samedi 11 juin 2022 au Beacon Theatre de New York, pour défendre son film.

Je travaille sur des plateaux de tournage pour mes clips depuis l'âge de 15 ans et j’ai toujours été curieuse d’apprendre le processus de la mise en scène. Je pose des questions aux réalisateurs, aux techniciens, aux caméramans depuis mes débuts pour absorber le plus possible de connaissances. En premier, j’ai voulu apprendre le montage. J’allais m’asseoir en salle de montage et je donnais des conseils pour faire des changements dans mes clips.