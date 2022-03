Guerre en Ukraine - Les Russes commencent à se retirer de Tchernobyl

«Je n’exclus en aucune façon l’adhésion à l’Otan», a affirmé Magdalena Andersson dans une interview à la télévision publique SVT. «Je veux que nous fassions une analyse approfondie des possibilités que nous avons dans cette situation, les menaces et les risques associés, pour prendre la meilleure décision pour la Suède», a déclaré la dirigeante social-démocrate.

La Suède n’est pas membre de l’Otan et est officiellement non alignée militairement, même si elle est partenaire de l’alliance atlantique et qu’elle a abandonné sa ligne de neutralité stricte après la fin de la guerre froide.