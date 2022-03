«I’m not alone» : Tchoumitcheva mue en chanteuse

Le top-modèle suisse se met à la chanson. Elle a enregistré un premier single, intitulé «I’m not Alone».

La Tessinoise de 22 ans, première dauphine de l’élection Miss Suisse en 2006, ajoute une corde à son arc en poussant la chansonnette. «I’m not Alone» - «Je ne suis pas seule» - est le premier single de Xenia Tchoumitcheva, dont un échantillon est diffusé sur le Net. Elle l’inaugurera en live le 14 août avec David Guetta à Zurich, lors de la soirée électro «Energy Party».

Xenia explique la signification de ce titre: «Bien que je sois célibataire, je ne me sens pas seule. Ce single est mon bébé, chaque note et les paroles viennent de moi. De plus, je la chante moi-même», dit fièrement l’apprentie diva. Qui ne compte pas pour autant abandonner sa carrière de mannequin.