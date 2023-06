Tour de France: dix coureurs à suivre

Dossard numéro un du tenant du titre sur les reins, le Danois Jonas Vingegaard (26 ans) «sera le favori», selon son dauphin l’an passé Tadej Pogacar. Le leader de Jumbo-Visma a imposé son joug sur le Dauphiné, en préparation du Tour, avec deux victoires et près de deux minutes et demie d’avance devant son second Adam Yates. «Tout en disant qu’il n’était pas à son meilleur niveau, relève Pogacar. On imagine ce que ça peut donner au Tour.»