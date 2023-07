Tour de France 2023: Le Polonais Kwiatkowski s'impose au sommet du Grand Colombier

À 98 ans, Antonin Rolland est le plus ancien maillot jaune du Tour de France encore en vie. Invité sur le plateau du Vélo Club de France 2 jeudi, il a expliqué : «Je fais encore du vélo mais vraiment au ralenti».

Le coureur a porté le célèbre maillot pendant douze jours en 1955 et a décroché sa première tunique à l'occasion de la 4e étape, entre Namur et Metz, avec un petit crochet par Esch-Sur-Alzette. C'était le 10 juillet 1955, il y a donc un peu plus de 68 ans.