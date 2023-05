Judo: Teddy Riner sacré champion du monde pour la onzième fois

Le judoka Teddy Riner a été sacré champion du monde des +100 kg, samedi à Doha, décrochant à 34 ans un onzième titre mondial à un peu plus d’un an des Jeux olympiques de Paris. En finale, il a battu en prolongation le Russe Inal Tasoev, qui concourait sous drapeau neutre, par waza-ari. Il apporte à la France un deuxième titre dans cette édition des Mondiaux après celui de Clarisse Agbégnénou en -63 kg, et au total une septième médaille.