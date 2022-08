Pétrole iranien : Téhéran promet une riposte aux nouvelles sanctions de Washington

L'Iran a promis mardi une riposte «ferme et immédiate» après les mesures punitives des États-Unis contre six entités «facilitant les transactions illicites» liées au pétrole iranien.

L’administration Biden «ne cesse de prendre des initiatives stériles et destructrices même au moment où des efforts sont en cours pour reprendre les négociations visant à relancer l’accord» sur le nucléaire iranien, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué.

Mesures punitives

Washington a annoncé lundi des mesures punitives contre «six entités facilitant les transactions illicites liées au pétrole iranien», selon un communiqué du secrétaire d’État américain, Antony Blinken. Les pourparlers entamés à Vienne entre l’Iran et les grandes puissances parmi lesquelles les États-Unis pour relancer l’accord international sur le nucléaire iranien (JCPOA) de 2015 sont au point mort depuis mars, après plus d’un an de discussions.