Musique : Tekashi 6ix9ine reprend «Bande organisée» de Jul

Le rappeur new-yorkais a annoncé l’arrivée d’un single le 15 avril. Il s’agit d’une cover du hit de Jul et compagnie.

Silencieux depuis plusieurs mois – Tekashi 6ix9ine n’avait plus rien posté sur Instagram depuis mai 2021 – le rappeur est de retour. Le New-yorkais de 25 ans, qui a affirmé être proche de la ruine, a d’abord diffusé, samedi 9 avril 2022, une courte vidéo sans musique qui semble être tirée d’un clip. «Le démon est de retour le 15 avril. Je suis la bête qu’ils n’ont pas réussi à contenir. L’animal le plus détesté de l’industrie. Le 15 avril, le roi de New York va revenir», a écrit le rappeur aux cheveux colorés, qui a été poursuivi en justice par un tatoueur japonais.