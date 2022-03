Pour la bonne cause : Téléchargez gratuitement le tube de U2

Le groupe irlandais a dévoilé «Invisible» lors du Super Bowl. Chaque téléchargement gratuit de ce nouveau morceau apportera un dollar en faveur d'une association qui lutte contre le sida.

Absent depuis son album «No Line on the Horizon» en 2009, U2 a annoncé son retour avec une chanson inédite pendant la pause publicitaire du Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi.

La chanson était présentée dans un spot parrainé par la Bank of America et l'association RED de Bono, qui lutte contre le sida. Depuis lors, et pour une durée de vingt-quatre heures seulement, le morceau est téléchargeable gratuitement sur iTunes. C'est la Bank of America qui collectera un dollar à destination de l'association à chaque téléchargement.