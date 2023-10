Télécrochet: Joel poursuit l'aventure «The Voice Germany»

À la dernière note du duo, le public et le jury se sont levés et ont salué unanimement la performance des deux chanteurs (à voir ici). «C’était un duel intense, tout simplement incroyable», a d'abord lancé Ronan Keating, membre du jury. La rappeuse Shirin David a été subjuguée par le Differdangeois: «Tu ressembles à un Jésus jeune et sexy» mais a voté, à titre indicatif, pour Marc.