Le client du bar se volatilise avec… le GSM de la serveuse

Malgré une météo plus que maussade, de nombreux touristes ont profité du pont de l'Assomption, le week-end dernier, pour venir visiter la capitale, selon un bilan dressé par le Luxembourg City Tourist Office (LCTO), qui «confirme une tendance déjà observée à Pâques et à la Pentecôte», selon le LCTO.

Ainsi, en quatre jours du samedi 12 au mardi 15 août, le LCTO a enregistré 3 305 passages à son bureau d'accueil du Knuedler, 31% de plus qu'avant la pandémie, du jeudi 15 au dimanche 18 août 2019. Les Français étaient les plus nombreux, représentant environ 20% des touristes accueillis au LCTO (682 personnes). Suivent 650 Néerlandais, 603 Allemands, 173 Britanniques et Irlandais (on ignore pourquoi le LCTO cumule deux pays pour ce chiffre), 160 Belges et 153 résidents du Grand-Duché. Au final, 9 visiteurs sur 10 étaient européens.