Renault : Téléréalité au volant

La promotion de la nouvelle Mégane coupée cabriolet et de la Wind passent par une voie inattendue, une émission de téléréalité sur le web. Elle sera diffusée du 14 juin au 19 juillet et mettra aux prises huit équipes de deux personnes dans diverses épreuves. Les vainqueurs repartiront avec les voitures, assurance et essence payées pendant un an. Pour participer à l’émission, inscriptions sur

www.verygoodtrip.renault.com