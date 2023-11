Télescope spatial européen: Euclid dévoile ses premières images de l’Univers

Une nébuleuse proche et bien connue, des galaxies encore jamais vues et distantes de dix milliards d’années-lumière: les premières images du télescope spatial européen Euclid, révélées mardi, ont saisi un large éventail d’objets à travers l’Univers.

Nébuleuse de la Tête de cheval

C’est l’une des régions de formation d’étoiles la plus proche de notre système solaire, à seulement 1 375 années-lumière. La tête de cheval est en fait un nuage sombre sur fond de rayonnement ultraviolet provenant de l’étoile Sigma Orionis, l’une des plus brillantes de la constellation d’Orion. Euclid pourrait permettre d’y découvrir des planètes de la taille de Jupiter, de même que des étoiles naissantes.

L’amas globulaire NGC 6397

Un peu plus éloigné de la Terre (à 7 800 années-lumière, mais toujours dans notre galaxie), cet amas rassemble plusieurs centaines de milliers d’étoiles agglomérées par la force gravitationnelle. Euclid est le premier télescope à pouvoir «observer l’amas dans sa globalité et en même temps, distinguer à sa périphérie ses étoiles les moins lumineuses», explique Davide Massari, de l’Institut national italien d’astrophysique, dans un communiqué.

Une galaxie irrégulière

Une «galaxie cachée»

Aussi appelée «la galaxie cachée», IC 342 est difficile à observer, pas à cause de sa distance d’environ 11 millions d’années-lumière, mais parce qu’elle se dissimule derrière le disque de notre Voie Lactée. L’instrument infra-rouge d’Euclid, construit avec la Nasa, arrive à percer les nuages de poussière cosmique pour distinguer ses étoiles et mesurer leur lumière.

Amas de Persée et 100 000 autres galaxies

Cette image est une «révolution pour l’astronomie», selon l’ESA: en un seul cliché, Euclid a saisi le paysage d’un millier de galaxies constituant l’amas de Persée, à environ 240 millions d’années-lumière de la Terre. Et surtout, en arrière-plan, plus de 100 000 autres galaxies bien plus distantes, dont la lumière des plus éloignées a mis dix milliards d’années pour parvenir jusqu’au télescope.