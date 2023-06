Télétravail: la crainte d’un retour en arrière pour les frontaliers français

Demandes «soutenues et relayées»

Sur ce point, François Bausch et le Luxembourg ont en tout cas trouvé un allié en la personne du nouveau président de la région Grand Est. «La rétrocession fiscale je n’y crois pas. C’est une facilité de l’esprit de se dire qu’on va faire payer le Luxembourg. Une relation avec un État voisin se fait dans une approche de coopération et de cofinancement, qui peuvent prendre de nouvelles formes sur des problématiques de santé et de formation par exemple». En plus du transport, avait confié Franck Leroy dans une interview accordée à L’essentiel.