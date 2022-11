Étude : Télétravail: le vendredi a la cote

Cette nouvelle donne née de la crise du Covid-19 se ressent notamment dans les transports en Ile-de-France (F), avec des jours plus saturés que d'autres. La directrice du Transilien SNCF (trains de banlieue) a ainsi appelé le 20 octobre à «mieux lisser» les trajets domicile-travail.

Elle a pointé dans les trains, RER, métros, tramways un écart de «18% entre le mardi - jour le plus fréquenté - et le vendredi» où près de la moitié (49%) des télétravailleurs qui utilisent ces transports restent chez eux. Un écart qui s'observe aussi pour la voiture (16% d'écart) et le vélo (30% d'écart). Même en travaillant, ça fait «une coupure», dit aussi Anissa Sabeur, 24 ans, en alternance dans un grand groupe financier.