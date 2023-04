Commission franco-luxembourgeoise: Télétravail, mobilité: les projets entre le Luxembourg et la France ne manquent pas

Mobilité. Les travaux menés actuellement côté français permettront la circulation de trains dotés d'une rame supplémentaire entre Metz et Luxembourg. De 8 000 places par jour et par sens aux heures de pointe, le but est d'atteindre une capacité de 14 000 en 2025 et de 22 000 à l'horizon 2028-2030. Les P+R à Longwy et Thionville seront mis en service respectivement en 2024 et en 2025. Les modalités de participation financière du Luxembourg aux voies de bus à haut niveau de service transfrontalières, notamment entre Frisange (Luxembourg) et Hettange-Grande (France), doivent encore être définies.