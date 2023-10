Télévision en France: BFMTV se fait avoir deux fois à la suite par des militants

Assis à la table des présentateurs

L’antenne a été coupée dans la foulée, et l’émission a repris quelques minutes plus tard... avant d’être de nouveau interrompue par un homme criant «nous avons le pouvoir». «Simon et Till, citoyens engagés avec Dernière Rénovation, ont interrompu à deux reprises l’émission BFM Politique présentée par Benjamin Duhamel, vers 12h07 et 12h21. Vêtus d’un t-shirt avec l’inscription +521 days left+, il se sont assis sur le plateau en signe de non violence et se sont collés la main au mobilier», a détaillé dans un communiqué le collectif écologiste.