Télévision française: Bruce Toussaint quitte BFMTV pour une matinale sur TF1

«Entouré d'une nouvelle équipe de chroniqueurs, (Bruce Toussaint) s'appuiera sur le réseau de correspondants en région pour être au plus près des téléspectateurs et de leur vie quotidienne», est-il ajouté. Cité dans le communiqué, le directeur général adjoint de l'information du groupe TF1, Thierry Thuillier, s'est réjoui de l'arrivée d'«un très grand journaliste qui saura donner l'élan nécessaire» à un «nouveau rendez-vous» censé «renforcer le lien de proximité avec le public».

«Tout s'est fait très vite»

«Nous ne ferons pas un Télématin bis (NDLR: matinale de France 2)», a confié Bruce Toussaint à La Tribune du dimanche. «Nous allons créer notre propre ligne éditoriale, qui sera dans l'esprit des autres rendez-vous d'information de la chaîne». Et d'expliquer qu'il ne «pouvais pas dire non à TF1». Il raconte: «Le 23 septembre, j'étais au stade Vélodrome pour commenter sur BFMTV la messe du pape François. J'ai alors reçu un coup de fil de Thierry Lhuillier qui voulait me rencontrer. On s'est vus deux jours plus tard. Tout s'est fait très vite, en moins de dix jours».