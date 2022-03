Tellier et The Shoppings: des Parisiens à contre-courant

METZ - Ce week-end, Sébastien Tellier et The Shoppings ont fait escale à Metz pour deux concerts pour le moins inhabituels.

Quelque part entre concert et one man show, Sébastien Tellier, avec ses faux airs de rock star, s'est en fait révélé comme un véritable homme-éponge ayant étudié, absorbé et digéré la musique pop, de préférence anglo-saxonne, de ces 40 dernières années, avant de pondre à son tour ses classiques.

En constante ébullition, l'homme-orchestre apparaît pressé, il passe d'un style à l'autre, sans réelle transition. Même quand il s'adresse au public, il parle vite, il enchaîne les blagues trop rapidement pour que le public suive, et rigole donc à sa place. Ses pitreries ne font en fait que le contrepoids avec ses talents de musicien et de chanteur.

Si Tellier joue sur la finesse et les arrangements, The Shoppings, eux, misent sur l'efficacité. Effectif réduit sur scène (guitare électrique, synthé et boîte à rythmes), le duo parisien (Pascal Montfort et David Lavaysse), autant fan des Clash que des Neptunes, fait siffler les oreilles et suinter les murs du bar «Le Tunnel», avec son rap «petit bourgeois» sur fond de musique punk. Les adeptes connaissent déjà par cœur les paroles de «Tu fais quoi dans la vie?».