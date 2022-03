Tellier: «Il faut être un peu freak pour aller à l'Eurovision»

Sébastien Tellier représentera

la France samedi à

l'Eurovision. Interview avec le «Chabal de la musique».

Sébastien Tellier chantera «Divine» à l'Eurovision.

Toute la semaine, Belgrade - capitale de la Serbie - vit à l’heure du 53e Concours Eurovision. Pour la France qui n’a plus ga-gné depuis 1977 avec Marie Myriam et L’Oiseau et l’enfant, le représentant a pour nom Sébastien Tellier, 33 ans, quatre albums au compteur (le dernier en date: Sexuality) et deux B.O. de films.

Pour les ordinaires, Tellier, c’est un look, son surnom: «le Chabal de la musique» (en référence au «déménageur» de l’équipe de France de rugby); pour les amateurs du chant et de la musique, c’est un pilier de la «French touch» avec Daft Punk et Air. Pour l’Eurovision, il inter-prétera Divine, la chanson-phare de son récent album, Sexuality. «J’y vais pour gagner!», répète-t-il. Rencontre.

«L’essentiel»: Donc, à Belgrade, vous allez représenter la France et chanter en anglais. Ça a fait polémique, deux députés, un secrétaire d’État et même la ministre de la Culture ont trouvé à redire…

Sébastien Tellier: … et moi, je suis au centre de cette polémique! Alors, je précise: c’est France 3 qui a retenu Divine sur mon album Sexuality, et j’ai accepté d’y glisser quelques mots en français. Si on m’avait commandé une chanson spécifiquement pour l’Eurovision et précisé qu’elle devait être en français, eh bien, je l’aurais écrite en français!

Vous comprenez cette polémique?

Moi, j’ai une passion: les vieilles guitares; d’autres, c’est la langue française! Mais pour moi, le débat n’a pas lieu d’être: je suis français, je fais de la musique française… et juste en passant, je rappellerai qu’en 1974, Abba a gagné l’Eurovision en chantant en anglais, et non pas en suédois…

Franchement, s’il y a un lieu où on n’attend pas Sébastien Tellier, c’est bien l’Eurovision!

J’y vais pour gagner, mais l’Eurovision, c’est comme au casino. On peut gagner mais il y a très peu de chances! Alors, je vais essayer d’apporter un truc un peu classieux. Vous savez, tous les pays ont une jeunesse en commun.

Qu’attendez-vous de cette participation à l’Eurovision?

J’attends énormément d’argent! L’Eurovision, c’est un énorme projecteur. Un soleil… Mais il faut faire gaffe: quand on s’en approche, c’est pour avoir chaud mais il ne faut pas se brûler…

Sébastien Tellier, c’est aussi un look. Comment allez-vous vous habiller à Belgrade?

J’aimerais bien me mettre les seins de Madonna sur la tête! En fait, je vais choisir moi-même mes vêtements. Le côté déguisement, ça caractérise l’Eurovision. Et moi, je vais essayer de m’habiller normalement!

Peut-être mais vos fans de la première heure, cette présence à Belgrade, ça doit sacrément les perturber…

Je pratique un art de paradoxe. Je me cache et je suis extrêmement voyant. Je suis superficiel et très profond. Je viens d’un milieu underground, c’est donc logique de faire l’Eurovision! La culture Eurovision, c’est une culture loufoque. Pour y aller, il faut être un peu freak. Et moi, je suis un hurluberlu. Je suis décalé, je colle parfaitement à l’esprit Eurovision!

Vous êtes catalogué dans la «French touch», un mouvement musical où l’on trouve également Daft Punk ou Air, et là, vous allez dans une affaire populaire…

Mais le monde populaire, c’est le meilleur des mondes. L’art populaire, c’est l’art du cœur.

La dernière victoire de la France, c’était avec Marie Myriam et la chanson L’Oiseau et l’enfant en 1977…

… et on va essayer de faire aussi bien avec Divine. C’est une chanson qui donne des choses positives. C’est un titre festif, pas neu-neu… L’Eurovision, je le répète, c’est respectable. Ceux qui ont gagné et participé, je les respecte!

Dans le PMF (paysage musical français), on accole souvent le mot «génie» au nom de Sébastien Tellier !

Ça me flatte mais c’est faux. Malheureusement pour moi, il y a Picasso, Mick Jagger, Lennon… Eux, ce sont des génies! Moi, j’essaie de jouer au génie mais je ne suis pas un génie. Alors, comme je suis quelqu’un de pas très sérieux, j’ai cherché une façon de m’amuser. Avec la musique et la chanson, j’essaie simplement de m’amuser!