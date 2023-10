La soirée angoissante d'une frontalière confinée au stade à Bruxelles pendant l'attentat

Le terrorisme a frappé et replongé Bruxelles sous tension lundi soir, alors qu'avait lieu le match de football Belgique-Suède au stade Roi Baudouin. AFP

«On était juste venus voir un match pour l'anniversaire de mon compagnon et au final ça tourne au drame». Mardi après-midi, sur la route qui ramène Aude et son conjoint vers la maison depuis Bruxelles, la jeune femme est replongée dans «l'angoisse et l'impuissance» ressenties lundi soir. Le couple, qui vit près d'Arlon, était dans la capitale belge pour assister au match de football Belgique-Suède, quand un homme, se revendiquant de l'État islamique, a abattu deux personnes à l'arme lourde, en pleine rue.

Le terrorisme a encore frappé et replongé immédiatement Bruxelles sous tension. Déjà installée dans le stade Roi Baudouin, Aude explique avoir pris conscience des événements à la mi-temps du match. «Il n'y avait pas d'informations parce qu'ils n'avaient encore rien dit dans le stade. Certaines personnes se demandaient pourquoi la mi-temps était si longue», confie à L'essentiel l'employée d'une crèche au Luxembourg. Puis les 35 000 personnes apprennent que la rencontre ne reprendra pas et que chacun doit rester confiné dans l'enceinte.

Les bars et les espaces de détente sont alors évacués, «on a vu les gens courir, les policiers faire des signes au public de se dépêcher, là on a commencé à se dire que ça devenait dangereux». Aude et son conjoint sont invités à rester uniquement à leur étage dans le stade, tribune n°1, «à côté des Suédois».

«On remet fort les choses en question»

Dans le même temps, les proches s'inquiètent par message, l'Europe entière relaie qu'une fusillade a éclaté à Bruxelles et qu'un tireur est en fuite. «L'ambiance était partagée, au début les gens ne se rendaient pas forcément compte, il y avait peu de réseau. Puis il y a eu une cohésion incroyable, au fil des heures il y a eu des chants en solidarité envers le peuple suédois, c'était super émouvant (NDLR: l'assaillant semblait viser les ressortissants venus de Suède)».

Vers minuit, les spectateurs belges ont été autorisés à enfin quitter le stade du roi Baudouin. «La consigne était de rester calme», se souvient Aude. Son couple, «sans tram, peu de taxis et plus beaucoup de batterie sur les GSM», est alors raccompagné à son hôtel par deux Bruxellois rencontrés sur le parking. Un retour de plus d'une heure pour faire quelques kilomètres seulement en ville: «C'était angoissant et long, toutes les routes étaient bloquées, il y avait des barrages, des sirènes partout». À l'hôtel, il a fallu justifier de leur identité pour pouvoir accéder à la chambre.

La nuit a été «compliquée» et il a fallu quitter Bruxelles, mardi, pour évacuer le poids du drame. «On s'est dit ''ça y est, on rentre chez nous''», confie la jeune maman d'un petit garçon de deux ans, qui n'avait pas fait le déplacement avec ses parents. «On s'est dit qu'on aurait dû rester avec lui (…) tout s'est bien passé pour nous mais on remet fort les choses en question», conclut, émue, la jeune femme qui vivait cela «de l'intérieur et de si près» pour la première fois.

Toi aussi, deviens Mobile Reporter pour L'essentiel! Tu es témoin d'un événement riche en émotions? Tu es confronté à un fait divers ou une info insolite? Tu as pu capturer en images un violent orage, tu as filmé un accident, ou photographié dans les rues du Luxembourg une star ou même un animal trop mignon là où personne ne l'attendait? Envoie-nous tes images, qu'il s'agisse de vidéos ou de photos (idéalement filmées à l'horizontale en tournant ton téléphone), L'essentiel les relayera sur ses différents médias! Où? Il te suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse reporter@lessentiel.lu avec tes coordonnées et tes images en pièce jointe, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou encore sur Twitter. Plus d'infos et conditions ici.