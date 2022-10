Belgique: Témoin traumatisé des attentats de Bruxelles, elle a été euthanasiée à 23 ans

Avec un millier de parties civiles et environ 370 témoins attendus à la barre, ce procès est le plus important jamais organisé devant une Cour d’assises en Belgique. Il devrait se dérouler sur toute l’année judiciaire, jusqu’à juin 2023. Dix hommes, dont le jihadiste français Salah Abdeslam, sont accusés d’avoir participé ou d’avoir été associés à la préparation des attentats qui avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés le 22 mars 2016 à Bruxelles.