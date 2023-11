La tempête Ciaran a fait plusieurs morts en Europe, dont un enfant en Belgique

La tempête Ciaran, qui a frappé jeudi l'ouest de l'Europe, a fait au moins sept morts, dont un enfant ukrainien de 5 ans en Belgique, et provoqué d'importantes perturbations, avec des ports fermés et des vols annulés. Des chutes d'arbres, causées par les violentes rafales de vent, sont à l'origine de la plupart de ces accidents mortels: deux victimes en Belgique, deux en France, une en plein centre de Madrid, une en Allemagne et un septième aux Pays-Bas.