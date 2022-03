Flambée des prix au Luxembourg - Tempête dans la cuve à mazout: «Il y a un peu de panique»

«Les gens ont un peu peur»

Les livraisons se prolongent parfois en soirée ou le samedi. Et les délais s'allongent. «Hier, on était au 24 mars, d'habitude c'est deux ou trois jours». Des clients réduisent leur commande, devenue trop chère. «Vu les prix, c'est 500 litres au lieu des 1000 prévus».

«Il n'y a pas de pénurie, à ce stade c'est plus un problème de prix», note Jean-Marc Zahlen, conseiller énergie et environnement à la FEDIL. «Les gens ont un peu peur», confirme Steve Omes, directeur de Petro Center à Leudelange. Beaucoup commandent même s'il leur reste du mazout mais ils veulent que leur citerne soit remplie, en cas de problème d'approvisionnement. On a beaucoup plus de demandes que d'habitude à cette saison. Il y a un peu de panique. Cela concerne surtout les privés car dans l'industrie, les commandes sont plus régulières».