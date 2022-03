Tempête de sable rouge sur l'Australie

Des rafales de sable, venant du désert, ont fortement perturbé mercredi la vie des habitants de Sydney, la plus grande ville australienne.

Le pays doit également faire face à des incendies dans le Queensland, alors qu'il vit une période de temps chaud et sec.

À Sydney, voitures et immeubles étaient recouverts d'une couche de sable et de poussière rouge, venus du désert. Le fort vent a entraîné des retards dans les aéroports et le service de ferries dans le port de Sydney a été suspendu.