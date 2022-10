Crise : Tempête sur le marché britannique: quels risques de contagion?

Les mesures budgétaires de Londres, massives et non financées, ont entraîné une perte de confiance des marchés dans la capacité du Royaume-Uni à rembourser sa dette.

Ces mesures ont plongé la livre et les bons du Trésor britanniques à long terme dans la tourmente. Cette tempête peut-elle s'étendre à d'autres marchés et à l'économie réelle, voire dégénérer en crise financière?

L'orage sur le marché de la dette à long terme britannique a forcé la Banque d'Angleterre (BoE) à lancer un vaste programme de rachat de ces actifs pour éviter une crise de liquidité, à savoir trop de vendeurs et pas assez d'acheteurs. Problème: elle veut mettre fin à cette intervention dès vendredi alors que les prochaines déclarations budgétaires du gouvernement de Liz Truss n'auront lieu que le 31 octobre. Les marchés sont sur les dents, scrutant tout possible revirement du gouvernement ou de la BoE et s'attendent à de nouvelles turbulences si rien n'est fait d'ici là.