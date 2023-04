Réduire ou non le temps de travail, la campagne a débuté

Bonne ou mauvaise mesure? Alors qu’en France, le débat sur l'intérêt du passage de 39 à 35 heures en 2000 est encore loin d’être tranché, le Luxembourg planche à son tour sur le sujet. Le ministre LSAP du Travail Georges Engel présentera ainsi cet après-midi, une étude menée par des chercheurs du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) et de l’Uni sur «les enjeux et des risques d’une réduction du temps de travail».