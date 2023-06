Météo au Luxembourg: L'été est déjà là, les alertes à l'ozone aussi

Les conditions climatiques de la journée d'aujourd'hui sont en grande partie sèches et ensoleillées, selon MeteoLux. Ce vendredi, le soleil est au rendez-vous avec des températures maximales de 27 degrés dans le nord et 29 degrés dans le sud du pays. Ce week-end, le temps s'annonce encore plus estival, avec des températures pouvant aller jusqu'à 30 degrés.